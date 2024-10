Приблизително 12,6 милиона жители са изправени пред риска от торнадо. В района на бурята има около 2424 училища и 170 болници

Националната метеорологична служба издаде предупреждения

Tornado on the ground crossed through I-75. 14 miles W of Sunrise. @wsvn #flwx pic.twitter.com/XSno6p6Wh5



Торнадо удари магистрала във Флорида с приближаването на урагана "Милтън" в сряда. Националната метеорологична служба в Маями издаде няколко предупреждения и призова хората да потърсят подслон.

БТА

Видеоклипове и снимки, публикувани онлайн, показват как няколко от забелязаните торнада нарастват, докато се движат през Южна Флорида, съобщава CNN.

Агенцията също предупреди, че е възможно да падне и градушка. Приблизително 12,6 милиона жители са изправени пред риска от торнадо. В района на бурята има около 2424 училища и 170 болници, информира The Guardian.





Video of the tornado passing very close to this residential area that went through Fort Myers, FL moment ago.



Stay safe



Pray for Florida #HurricanMilton #HurricaneMilton #hurricanemilton2024 #Milton #HuracanMilton #Milton2024 pic.twitter.com/mmTAyGh1DK