Кола се вряза в тълпа в Мюнхен, часове преди Конференцията по сигурност – над 20 ранени

Инцидентът става в деня, в който в германския град пристигат Джей Ди Ванс и Володимир Зеленски



Кола се вряза в група хора в германския град Мюнхен. Няколко души са ранени, съобщава CNN, цитирайки полицията. По информация на Bild пострадалите са 15.

Властите съобщиха още, че шофьорът е задържан. В близост до централната жп гара се провежда мащабна полицейска операция, каза говорител, без да дава повече подробности.

Хората, които са били блъснати, са участвали в демонстрация, свързана, свързана с един от синдикатите. От организацията заявиха, че нямат повече информация по случая.

