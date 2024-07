Ужас в Калифорния: Огнено торнадо нанесе много щети ВИДЕО

Редкият феномен усложнява борбата с най-големия пожар за сезона.

Огнено торнадо и мащабен пожар в Калифорния. Природата показа своята мощ.

Калифорния се бори с най-големия горски пожар за сезона, докато рядко срещано огнено торнадо добавя нов елемент на опасност към и без това критичната ситуация. Пожарът, известен като Park Fire, вече е обхванал територия от близо 967 квадратни километра, което го прави 13-ия по големина в историята на щата, пише dunavmost.com.

Огненото бедствие започна в сряда следобед в окръг Бют, северно от Сакраменто. Властите съобщават, че пожарът е бил умишлено предизвикан, като 42-годишен мъж е бил арестуван по подозрение за палеж. Според разследващите, заподозреният е претърколил горяща кола в дере близо до Алигатор Хоул, което е довело до бързото разпространение на пламъците.

Най-впечатляващият и тревожен аспект на този пожар е появата на т.нар. "огнено торнадо" - феномен, при който силната жега и ветровете създават въртящ се стълб от пламъци и пепел. Кадри, заснети от системата ALERTCalifornia, показват това зрелищно, но изключително опасно явление.

"Огненото торнадо е едно от най-непредвидимите и разрушителни явления, които могат да възникнат по време на горски пожар", обяснява д-р Мария Родригес, експерт по атмосферна динамика от Калифорнийския университет. "То може да разпространи огъня с невероятна скорост и да създаде свои собствени метеорологични условия, което прави борбата с пожара изключително трудна."

Досега пожарът е унищожил 134 сгради, а други 4200 са в непосредствен риск. Властите са евакуирали над 4000 души от засегнатите райони, включително цялото население на малкото градче Кохасет, наброяващо около 400 души.

Пожарникарите се борят с огъня в изключително трудни условия. Капитан Дан Колинс от пожарната служба на Калифорния споделя: "Най-голямото предизвикателство при този пожар е достъпът до него. Теренът е стръмен, с почти никакви пътища. Трудно е да доставим нашите хора и оборудване до огнените линии."

Националната метеорологична служба на САЩ е издала предупреждение за червен код за северната част на долината на Сакраменто. Прогнозите са за силни ветрове и ниска влажност, което може да доведе до избухване на нови пожари и разрастване на съществуващите.

Губернаторът на Калифорния, Гавин Нюсъм, обяви извънредно положение в засегнатите окръзи и поиска федерална помощ за борба с пожара. Над 2400 пожарникари са мобилизирани на място, използвайки всички налични ресурси, включително въздушна подкрепа.

Жителите на региона са особено притеснени, тъй като пожарът бушува само на около 40 километра от град Парадайс, който беше почти напълно унищожен от катастрофален пожар през 2018 година, отнел живота на 85 души.

Карли Паркър, майка на пет деца от Чико, споделя своя опит с евакуацията: "Решихме да напуснем дома си, когато видяхме, че огънят започва да гори от другата страна на улицата. Полицаите дойдоха и ни казаха да се евакуираме сами, защото нямало да се върнат. Това беше момент, в който наистина осъзнах колко сериозна е ситуацията."

Late night time-lapse from 7/24 of the #ParkFire in Butte County that shows the fire's approach and burn over the ALERTCalifornia Pine Creek camera location. The camera is currently still online at: https://t.co/X0i0L6Y3ZH Follow @CALFIRE_ButteCo for updates. pic.twitter.com/7akfS6zp0j