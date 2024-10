Мощно слънчево изригване вечерта на 8 октомври е причината за очакваните геомагнитни бури

В петък ще има много силни геомагнитни бури от степен G4.

За това предупреждава Центърът за прогнозиране на космическото време към Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA).

Мощно слънчево изригване вечерта на 8 октомври е причината за очакваните геомагнитни бури, като заредените частици от това бързо изхвърляне на плазма от короната на Слънцето се движат със скорост около 1200-1300 километра в секунда.

Strong (G3) geomagnetic storm conditions observed following the CME impact at 15:15 UTC (Oct 10). Solar wind speed at or above 700 km/s. Bz/IMF ranged from -30nT south to 12nT north. Fluctuations should continue. https://t.co/aqK4Q6XLqw pic.twitter.com/C1J5TC6UEp