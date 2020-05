Учените казаха, че до 2050 г. температурата в горещите страни ще бъде толкова висока, че престоят в тези райони ще бъде опасен за живота. Особено изложени на риск от сблъсък с непоносима топлина са бедните, които не могат да си позволят закупуването на климатици. Това се съобщава в проучване, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Международен екип от учени отбеляза, че в резултат на въздействието на топлинни вълни около 1/3 от жителите на света могат да бъдат засегнати. Отбелязва се, че причината за глобалното затопляне, което може да доведе до подобен изход, е непрекъснатото отделяне на големи количества въглероден диоксид в атмосферата.

Изследователите обясниха, че за хората има оптимален диапазон от средногодишни температури за живота - той е на нивото от 11-15 градуса по Целзий. Отбелязва се, че технологичното развитие позволи с течение на времето да разшири местообитанието и да се надхвърли температурната ниша, но през следващия половин век географското положение на тази ниша ще се промени най-силно от повече от 6 хиляди.

Най-лошият сценарий, предвиден от учените, предполага, че средните годишни температури над 29 градуса по Целзий, в момента са характерни за по-малко от 1% от повърхността на планетата, като пустинята Сахара заема по-голямата част от тази област.

За втора поредна година юли 2019 г. бе "най-горещият месец" в света в Националния парк "Долината на смъртта" в Калифорния.

Долината на смъртта е прочута с екстремните си климатични условия, благодарение на надморската височина на района и планинската верига Сиера Невада, която не позволява на дъждовете да достигнат региона. Всъщност, най-горещата температура, която някога е била измервана на Земята, бе на 10 юли 1913 г., когато достига до +56.7 градуса по Целзий.