„С мъка в сърцата си взехме тежкото решение като семейство да кажем Сбогом на ”Keeping Up With The Kardashians” /"Животът на Кардашиян"/, съобщи Ким Кардашиян в публикация в социалните мрежи.



Риалити шоуто, посветено на огромното семейство, е на екран от 14 години и направи световни мега звезди Ким, нейните братя и сестри, техните родители, партньори и деца.



Последният 21 сезон на шоуто ще се излъчи в началото на 2021 година, се казва още в съобщението на Ким.



Изказвайки своята благодарност на „хилядите хора и бизнеси“, участвали в предаването, Ким написа: „Изключително съм благодарна на всички, които са ни гледали и подкрепяли мен и семейството ми през последните 14 невероятни години. Това предаване ни накара да сме такива, каквито сме, и аз ще остана вечно в дълг на всички, които изиграха роля за оформянето на нашата кариера и промяна на живота ни завинаги“, пише тя.

Голяма част от членовете на семейството бяха неизвестни, когато то стартира през 2007 г. Ким започна своите появи на екран в шоуто на нейната приятелка Парис Хилтън, а баща ѝ Робърт стана известен с това, че като адвокат защитаваше О Джей Симпсън в скандалния му процес за убийство. Робърт Кардашиян почина от рак през 2003 г., пише факти.бг.