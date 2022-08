Турски нобелов лауреат разработи нов метод за лечение на рак

Турският лауреат на Нобелова награда за химия Азиз Санджар е провел проучване за нов метод за лечение на мозъчни тумори, който може да се прилага без увреждане на нервните клетки.

„Проведохме изследване, че молекулата EdU активира възстановителния механизъм в непокътнатата ДНК, сякаш е била повредена“, заяви Санджар пред турския всекидневник Джумхурийет.

Той допълни: „Беше известно, че молекулата EdU има умерено токсичен ефект, но механизмът за това беше мистерия. Сега разбрахме как със сигурност убива клетката.

Изследването, което се очерта като лъч надежда в лечението на мозъчния тумор, се очаква да бъде публикувано в следващия брой на Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), базирано в САЩ мултидисциплинарно научно списание.

Причината хората с мозъчен тумор да губят живота си за кратко време е, че химиотерапевтичните лекарства, които се използват в момента, не могат да преминат през „кръвно-мозъчната бариера“ в мозъка. С новото проучване на Санджар се очаква мозъчните тумори да могат да бъдат унищожени, без да се увреждат невроните, с помощта на молекулата EdU.

Докато глиобластомът е един от най-агресивните тумори, средната продължителност на живота на човек с този тумор е 15 месеца по време на лечението. Само пет процента от пациентите, развили тумор на глиобластома, оцеляват пет години.

Докато преди това се наблюдаваше при около един на 100 000 души, този процент се е увеличил до 3,25 на 100 000 през последните години. Застаряването на населението, замърсяването на въздуха и излагането на тежки метали са факторите в това отношение.

Санджар, който работи в Университета на Северна Каролина, беше сред трима учени, удостоени с Нобелова награда за химия за 2015 г. за работата си върху възстановяването на ДНК. Санджар спечели наградата заедно с Томас Линдахл и Пол Модрих за работата им по картографиране на клетките, които възстановяват ултравиолетовото увреждане на ДНК. Техните изследвания са важна стъпка към лечението на рака.