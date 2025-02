Сменят терапията на папа Франциск: Ватиканът с последни новини за състоянието му

Инфекцията на дихателните пътища на папа Франциск е наложила изменение на лечението му, за да може папата да се справи с "усложнена клинична картина", предаде Ройтерс, като се позова на Ватикана. В изявлението се добавя, че папата ще остане в болница.

Please join us in praying for our Holy Father, Pope Francis, during his hospitalization. pic.twitter.com/7go2gafC3I

Говорителят на Ватикана Матео Бруни каза, че резултатите от изследванията, направени през последните дни, показват, че 88-годишният папа страда от "полимикробна инфекция на дихателните пътища", която налага допълнителни промени в терапията му, съобщи Асошиейтед прес.

Thank you for the affection, prayer and closeness with which you are accompanying me in these days.