Поредният инцидент с руски плавателен съд предизвиква опасения

Тежко натовареният руски петролен танкер „Коала“, превозващ 130 000 тона мазут, заседна днес в териториалните води на Русия в Балтийско море, съобщи ДПА, позовавайки се на местни медии.

Според информация на руския канал „База“ в Telegram, който има връзки с руските служби за сигурност, в машинното отделение на танкера са избухнали няколко експлозии, след което корабът е започнал да поема вода.

KOALA Crude Oil Tanker, IMO 9234642

with 130,000 tons of Russian fuel oil is sinking in a port in the Leningrad region of Russia. Preliminary, several explosions occurred in the tanker's engine room, after which the vessel began to fill with water.



On the night of February 9,… pic.twitter.com/nkXVFtaZSE