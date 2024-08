Тревога! Русия отправи чудовищна заплаха към Германия

Ето какво написа Дмитрий Медведев в платформата Х

Заместник-председателят на Съвета за национална сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев заплаши Германия, че руски танкове могат да се "появят" край Райхстага в центъра на Берлин. Неговите коментари, в социалната мрежа Х, са в отговор на статия, която се отнася до украинската офанзива в района на Курск.

The German newspaper Bild has published a revanchist article where it proudly announces German tanks’ comeback to the Russian land. In response, we’re going to do everything to bring the newest Russian tanks to Platz d. Republik.