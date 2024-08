Лондон, Норич и Хъл са сред градовете, изложени на облака SO2, който се появи след изригване от вулкан в Исландия

Метеорологичната служба на Великобритания продължава да наблюдава облак серен диоксид, който прекоси Обединеното кралство днес, на фона на спекулациите, че може да причини заболявания.

Лондон, Норич и Хъл са сред градовете, изложени на облака SO2, който се появи след изригване от вулкан в Исландия.



И докато безцветният газ причинява симптоми, включително възпалено гърло, кашлица и затруднено дишане, Метеорологичната служба излезе с успокояващо изявление за присъствието му в Обединеното кралство.

Той е "високо в атмосферата" и ще има "малко влияние върху качеството на въздуха на нивото на земята", заяви организацията.

An investigation by @UK_CEH has shown that a volcanic eruption in Iceland caused sulphur dioxide in air across areas of Scotland to spike to levels we likely have not experienced since the 1970s.



Find out more in our blog:https://t.co/QunOivYG0m pic.twitter.com/QUw9SQUx9v