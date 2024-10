Пътниците са били призовани да се скрият в тунела, водещ към различните коловози

Влак, превозващ евродепутати от Европейския парламент /ЕП/ в Страсбург обратно към Брюксел, е бил евакуиран след "експлозия".

Политиците току-що се били качили на наетия от ЕП влак Eurostar в 14:57 ч. местно време, преди да бъдат евакуирани на гарата в Страсбург.

Еманюел Фулон, белгийски парламентарен сътрудник в групата „Обнови Европа“, написа в социалните мрежи, че е чул „експлозия“. Пеле Гертсен, датски служител в групата на Левите, описа евакуацията като „хаотична“, предаде "Политико".

На мястото на инцидента на жп гарата в Страсбург са пристигнали пожарни служби.

Plenty of firefighters here at #Strasbourg station - but very little info.



Chaotic evacuation where people were only told to leave their luggage on board after most had already left, with their luggage#EPlenary pic.twitter.com/adrUBZt7QQ