Тръмп с недопустима обида към Саша Барън Коен ВИДЕО

Саша Барън Коен - комедиантът, който стои зад филмите "Борат", не е смешен, изказа се американският президент Доналд Тръмп.

Новият филм на Барън Коен - "Борат - продължението" (Borat Subsequent Moviefilm), показва адвоката на Тръмп Руди Джулиани в компрометираща ситуация в хотелска стая с млада жена, представяща се за журналистка (в ролята влезе българката Мария Бакалова), предаде Асошиейтед прес. Джулиани заяви тогава, че е станал жертва на "поръчков удар".

Тръмп разказа на репортерите на борда на президентския самолет "Еър форс 1", че не е знаел за случката с Джулиани.

"Но знаете ли, преди години той (Барън Коен) се опита да ме изиграе", каза Тръмп. "И аз бяха единственият, който каза: "Няма начин. Този тип е фалшив (No way. This guy is a phony guy.)''

"Не го намирам за смешен", казва Тръмп, добавяйки дори: "За мен той е урод''.

Тръмп се появява за кратко в шоуто на HBO "Da Ali G Show'' през 2003 г., но си тръгва от интервюто с героя на Барън Коен - Али Джи, само след минута.