Наводненията оставиха след себе си разрушения в редица страни - от Румъния до Полша

Девет са вече жертвите на големите наводнения в Югозападна Полша, съобщи местната полиция, която съобщи за още две тела, открити от аварийните служби.

"По време на операциите по разчистване след наводненията в окръзите Клодзко и Ниса бяха открити две тела", съобщи полската полиция снощи в социалната платформа "Екс".

I've eventually been able to confirm this video is from the flooding in Poland. It's also a reminder of how bad the flooding in central Europe was



