Продължава спасителната операция, 96 души вече са спасени от блокираните кабинки

Един човек загина, а седем бяха ранени при инцидент с кабинков лифт днес край Анталия в Турция, предаде Асошиейтед прес, цитиран от dnes.dir.bg.

Кабинка се е ударила в стълб и се е отворила, при което пътниците са изпаднали. Десетки други хора са останали блокирани в продължение на часове, тъй като лифтът е бил спрян.

Две деца са сред ранените при инцидента с кабинковия лифт "Тюнектепе" край средиземноморския град Анталия. Инцидентът е станал около 18:00 ч. по време на празника Рамазан Байрам, съобщи Анадолската агенция.

Загинал е 54-годишен турчин, а ранените са шестима турски граждани и един гражданин на Киргизстан, съобщава Анадолската агенция.

Петима от ранените са били свалени от планината с хеликоптер, а усилията за транспортирането на другите двама пострадали продължават, заяви министърът на вътрешните работи Али Ерликая три часа след инцидента.

More than 100 people are waiting to be rescued in the 25 airborne cabins as the system stopped after the accident. https://t.co/jHf5zO2yBT

— Duvar English (@DuvarEnglish) April 12, 2024

В спасителната операция са участвали повече от 160 души, включително въздушни екипи на Бреговата охрана и алпинисти от различни части на Турция, съобщи министърът в социалната мрежа "Екс".

Кметът на Анталия Мухитин Бочек съобщи, че 184 туристи са били блокирани в други 25 кабинки на лифта на десетки метри над земята, докато инженерите са опитвали да рестартират системата.

Петък беше последният ден от тридневния официален празник в Турция, с който се отбелязва краят на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Поради тази причина курортите са пълни с хора.

Кабинковият лифт превозва туристи от плажа Коняалтъ до ресторант и наблюдателна площадка на връх Тюнектепе (618 метра). Съоръжението се управлява от община Анталия.