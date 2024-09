Трагедия! Училищен автобус помля 11 души в Китай

„Към момента инцидентът е причинил смъртта на 11 души, от които шестима са родители, а петима - ученици“

Във вторник училищен автобус се вряза в тълпа от хора пред средно училище в Източен Китай, убивайки 11 души, включително петима ученици, съобщи държавната телевизия CCTV.

Медията предаде, че шофьорът е „изгубил контрол“ над превозното средство, когато то се е приближавало към училището в град Тай'ан в провинция Шандун в 7:27 ч.

„Към момента инцидентът е причинил смъртта на 11 души, от които шестима са родители, а петима - ученици“, съобщи телевизионният оператор.



At least 10 students were killed or injured after a bus crashed into them in eastern China.



The exact number of casualties is yet to be confirmed. pic.twitter.com/cxYdRVOplb