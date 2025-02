Ким Се Рон дебютира на 9-годишна възраст и е известна с ролите си от много драми

Южнокорейската актриса Ким Се Рон е открита мъртва в дома си, съобщават от полицията. 24-годишната жена е открита от приятел, който планирал да се срещне с нея, предава агенция „Йонхап”, цитрана от „Ройтерс”.

Ким беше една от най-обещаващите актриси в Южна Корея, но кариерата ѝ претърпя удар след инцидент с шофиране в нетрезво състояние през 2022 г.

По случая се води разследване.

Ким Се Рон дебютира на 9-годишна възраст и е известна с ролите си от много драми, сред които: The Man from Nowhere, The Neighbors, Can You Hear My Heart, Hi! School - Love On, Love Playlist Season 4, Bloodhounds и други.