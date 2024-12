Пътнически самолет, извършващ полет от азербайджанската столица Баку до главния град на руската автономна република Чечения - Грозни, се е разбил в близост до казахстанския град Актау, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Министерството на извънредните ситуации на Казахстан е потвърдило маршрута на самолета.

Според първата информация, подадена от казахстанските власти, има оцелели от хората, които са били на борда на самолета, уточнява Ройтерс. Според ТАСС те са шестима, поне засега.

На борда е имало 110 души - 105 пасажери и петима членове на екипажа, съобщи казахстанската информационна агенция Казинформ.

Самолетът е на Азербайджанските авиолинии, информира Министерството на транспорта на Казахстан, цитирано от ТАСС.

Заради мъгла в Грозни той е бил пренасочен през столицата на друга руска автономна република - Дагестан, Махачкала.

На мястото на инцидента са пристигнали 52-ма пожарнираки с 11 единици техника, информира Министерството на извънредните ситуации на Казахстан.

Когато спешните екипи са пристигнали, машината е горяла. Актау е пристанищен град на Каспийско море.

