Това е похвала! Де Ниро се скъса да четка Лео

Големци! Двете звезди, които се снимат в три филма заедно през последните 30 години, се срещат за първи път, когато Леонардо се явява на прослушване за драмата 'This Boy's Life' от 1993 г., в която участва и Де Ниро.

Въпреки че Леонардо, който сега е на 49 години, не се е явил на прослушване за централната роля на Тобиас, Робърт разказва на продуцента колко впечатлен е бил от прослушването на младия актьор.

Той разказа пред PEOPLE: "Казах на Арт Линсън, продуцента: "Арт, това момче беше наистина много интересно". Не съм го притискал. Просто казах: "Това момче има нещо специално", а те се замислиха и накрая наеха Лео".

80-годишният Робърт и Леонардо продължават да работят заедно в драмата "Стаята на Марвин" от 1996 г. и в криминалната уестърн драма " Killers of the Flower Moon" от 2023 г.

Говорейки за героите си от "Killers of the Flower Moon", където той играе племенника на героя на Де Ниро, Леонардо наскоро каза пред Deadline: "Случи се така, че направих филм [със заглавие] " This Boy's Life", в който имах доведен баща насилник в лицето на Де Ниро. Така че това беше едно безумно съвпадение, пълен кръг, нещо като подобна връзка. Чувствах се така, сякаш влизам в същия или подобен персонаж 30 години по-късно, пораснал. [Де Ниро] все още [играеше] този насилник. Той беше оскърбителният доведен баща".

"Разработването на образа на Ърнест [на Ди Каприо] беше интересно, защото от всички неща, които проучих - всички негови писания, всички свидетелски показания, разговори с роднини в Оклахома - единственият устойчив елемент беше, че този човек е бил доста бавен и лесно манипулируем, че [героят на Де Ниро] Хейл е имал психическа власт над него", споделя още Лео.