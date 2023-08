Ураганни ветрове и градушка с размери на кокоше яйце връхлетяха двете страни

Ветрове, торнадо и град с размери на кокошко яйце сполетяха регионите на Истрия в Хърватия и Словения. За това съобщи местната телевизионна станция EN1, цитирана от Meteo Balkans. Ураганни ветрове налетяха в Истрийските области на двете страни, като причиниха наводнения на пътищата и дори беше забелязано торнадо близо до град Ровин. Очакванията са стихията да се насочи към запад и да засегне вътрешните части на страните, съгласно Хърватския Държавен хидрометеорологичен институт, който издаде оранжев метео код за цяла Хърватия.

Waterspout spotted off the coast of #Rovinj, #Croatia today️



IstraMet pic.twitter.com/tndbpntSH3