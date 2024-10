Непалски тийнейджър постави нов световния рекорд, като стана най-младият алпинист, изкачил 14-те най-високи върха на Земята.

18-годишният Нима Ринджи Шерпа покори тибетския връх Шишапангма в сряда, около 06:05 ч. местно време, с което се присъедини към малката група от хора, изкачили всички върхове над 8000 метра, признати от Международната федерация по алпинизъм (UIAA).

Шерпа, който започва да изкачва високи върхове на 16-годишна възраст, успя да покори всички осемхилядници само за 740 дни. . Първият му връх е Манаслу в Непал, осмият най-висок връх в света, който изкачва през септември 2022 г., малко след като завършва 10-ти клас.

По време на всяка експедиция, Нима Ринджи е придружаван от своя партньор Пасанг Нурбу Шерпа, член на етническата група шерпи, населяваща високопланинските райони на Непал.

Нима Ринджи вече има редица отличия като най-млад алпинист.

Той е покорил върховете G1 и G2 в Хималаите, Нанга Парбат в Кашмир и е изкачил Еверест и Лхотце в рамките на 10 часа.

От върха на Шишапангма той сподели своята мечта: да обори стереотипите за шерпите като само помощници на чуждестранните алпинисти.

„Това изкачване е не само кулминацията на моето лично пътшествие, но и почит към всички шерпи, които мечтаят отвъд традиционните граници, които са ни поставени“, казва Нима Ринджи.

Нима Ринджи произхожда от семейство на алпинисти рекордьори, които ръководят най-голямата компания за алпинистки експедиции в Непал, както и групата, с която той завършва изкачването на връх Шишапангма.Неговият баща, Таши Лакпа Шерпа, с вълнение разказа за момента, когато синът му се е обадил от върха, за да сподели успеха.

