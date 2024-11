The winner takes it all

The loser standing small

Победителят взима всичко

Победеният трябва да се предаде

Безплатен алкохол се лее в щаба на претендента за президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде Скайнюз.

Репортер на британската информационна агенция в репортаж от град Палм Бийч, щата Флорида, съобщи:

"Настроението тук е приповдигнато. Храна и алкохолни напитки се раздават безплатно".

"В щаба на бившия държавен глава започнаха да празнуват, след като бе обявено, че Тръмп печели в ключовиите щати Северна Каролина и Джорджия", добави медията.

Междувременно щабът на Камала Харис в университета Хауърд загаси светлините. Повечето хора започнаха да си тръгват, като някои казват, че все още пазят надежда.

"Прибирам се вкъщи за едно силно питие, но съм фен на спорта, така че знам, че не е свършило, докато не свърши", казва Ана Аурилио от Вашингтон.

"Все още има много бюлетини за преброяване. Всички щати просто трябва да обърнат нашия път сега", добавя тя през смях.

Студентката от университета Хауърд Елисия Смоли също се насочва към изхода. "Очевидно съм малко унила", казва тя. "Но не губя надежда, все още има големи градове в суинг щатите, които трябва да бъдат преброени."