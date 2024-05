Значителна част от високоточните оръжия се оказаха неефективни поради работата на руските системи за радиоелектронна борба, посочва изданието

Оръжията, доставени от западните партньори, не оправдаха надеждите, които им възлагаха в Киев, пише The New York Times.

Това, както казаха командирите на въоръжените сили на Украйна пред журналисти на изданието, е довело до смъртта на украински военнослужещ.

„Според украинските командири някои от доставените им западни оръжия са се повредили, което е довело до смърт“, се отбелязва в статията, цитирана от "Труд".

Изданието посочва, че значителна част от високоточните оръжия са се оказали неефективни поради работата на руските системи за радиоелектронна борба.

Снарядите се представиха добре, когато бяха въведени за първи път на бойното поле, но загубиха ефективност, когато руските сили адаптираха защитата си, разкриват два поверителни украински доклада. Проблемът е накарал украинските военни да спрат да използват оръжията, казаха двама артилерийски командири.

Докладите, разкрити за първи път от The Washington Post, се фокусират върху произведения в Америка Excalibur, 155-милиметров управляем артилерийски снаряд и бомбата с малък диаметър, изстрелвана от земята или GLSDB. Един от докладите беше показан на The New York Times от хора, запознати с изследването. Вторият доклад беше описан, но не показан на репортер. Лицата поискаха анонимност, тъй като докладите съдържат секретна военна информация.

Всяка война е своеобразна лаборатория за оръжейни системи и Украйна е предоставила полигон за изпитания на оръжия, които преди това не са били използвани срещу толкова усъвършенстван, високотехнологичен враг като Русия. Ефективността на американските и руските оръжия, както отбранителни, така и нападателни, се следи отблизо от Пентагона и НАТО - както и от Русия и Китай - със значителни последици за бъдещите въоръжения.

Русия е разположила системи за електронна война около статични цели като щабове и командни центрове, които могат да бъдат цели на украинските прецизни оръжия. Системите излъчват толкова много смущения, че заглушават GPS сигнала, който насочва софтуера за прицелване на Excalibur, каза Томас Уитингтън, сътрудник в базирания в Лондон Royal United Services Institute и специалист по електронна война.

Служител от отдела за пресата на Министерството на отбраната на САЩ, пожелал анонимност, в съответствие с военния протокол, каза в електронно съобщение, че Америка е доставила повече от 7000 прецизни 155-милиметрови снаряда на Украйна от февруари 2022 г. но добави, че не може да даде по-конкретна информация.

Украйна започна проучването поради сериозността на неуспехите при насочването, но също и в духа на сътрудничество като съюзник в НАТО, казаха хората, които са знаели за проекта. Беше важно, каза един от тях, украинската армия да даде обратна връзка на западните партньори за ефективността на техните оръжия срещу сложна военна сила като Русия.

Изследователите са събрали данни за използването на близо 3000 снаряда Excalibur, които са били изстреляни от декември 2022 г. до август 2023 г. от доставени от Америка гаубици M777 на фронтовите линии в Херсон на юг, Харков на североизток и Бахмут в източната област Донецк.

Докладът показа, че делът на потвърдените успешни удари е спаднал в периода от януари до август 2023 г. от високите 55 процента до най-ниските 7 процента през юли и 6 процента през август, месеците, когато борещата се лятна контраофанзива на Украйна беше в разгара си. В един момент само един от 19 снаряда Excalibur е улучвал целта си, според един от източниците, запознати с доклада. При този темп, изчислява докладът, цената на успешна стачка се е увеличила до 1,9 милиона долара през август 2023 г. от 300 000 долара през предходния януари.

Командири на украински артилерийски части потвърдиха, че снарядите Excalibur са се оказали много точни при поразяване на цели, когато са въведени за първи път през 2022 г., но по-късно са били ефективно неутрализирани от руски заглушители, пише още изданието.