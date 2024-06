Обвиняеми в следствен изолатор в руската Ростовска област взеха за заложници двама служители на реда, съобщиха днес руските власти, цитирани от Ройтерс.

"Институцията функционира нормално, ситуацията е под контрол", се казва в съобщение на руската служба за изпълнение на наказанията в комуникационното приложение "Телеграм".

В изявлението се казва още, че на място са извикани представители на правоприлагащите служби.

#ISIS prisoners take guards hostage in #Russia’s Rostov

Negotiators are on-site attempting to talk down the prisoners in pre-trial detention center No. 1 in Rostov, who had earlier confirmed they are members of #ISIS, after their capture of two guards pic.twitter.com/H4Ocg8Ferl