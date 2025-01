Снежна буря, носеща арктически въздух, засегна централните и източните райони на САЩ, създавайки изключително опасни условия за пътуване

Над 60 милиона души се намират на пътя на бурята, която вече доведе до затваряне на международното летище в Канзас и предупредителни съобщения за бедствени поледици и заледявания, предадоха Асошиейтед Прес и Франс Прес.

Бурята засяга пояс от територии с ширина 2400 километра – от западната част на щата Канзас до източните крайбрежни щати като Мериленд, Делауер и Вирджиния. Националната метеорологична служба предупреждава за:

Обилни снеговалежи: В някои райони на източните щати, като Ню Йорк и Пенсилвания, се очакват до 61 см сняг.

Поледици и леден дъжд: В равнините и други части на централните щати се предвиждат заледени пътища и затруднения в придвижването.

Бурни ветрове: Силни ветрове увеличават опасността от блокиране на пътища и автомобили в снежните райони.



