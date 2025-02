Все още няма информация за причините за инцидента

Най-малко един човек загина, след като два самолета се сблъскаха на летище Марана в Аризона, САЩ, в сряда.

Кадри в социалните медии, показват черен дим над летището.

Two dead as plane collide in Arizona's Marana Airport. pic.twitter.com/T4eqIhu52F

Все още не е ясно каква е причината за катастрофата.

Small plane crash at Marana Regional Airport in Pima County, Arizona. Inital reports of one fatality. pic.twitter.com/clQ40VMFxY