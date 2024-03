Тъжна вест! Почина виден нобелов лауреат

На 90-годишна възраст почина Даниел Канеман

Психолог, автор на теории в областта на поведенческата икономика, които оказаха силно влияние върху тази дисциплина и му донесоха Нобелова награда, съобщи "Гардиън".

Канеман, автор на бестселъра "Мисленето", се противопоставя на схващането, че поведението на хората се корени в рационален процес на вземане на решения - по-скоро то често се основава на инстинкт.

Принстънският университет, където израелско-американският учен работеше, потвърди смъртта му в изявление на своя уебсайт.

"Много области на социалните науки просто не са същите, откакто той се появи на сцената. Той ще ни липсва много", заяви професор Елдар Шафир, негов бивш колега.

