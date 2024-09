Тъжна вест! Почина велик американски актьор СНИМКИ

На Ндефо, който участваше и в Star Trek: Deep Space Nine и Stargate SG-1, бяха ампутирани и двата крака след катастрофа в Лос Анджелис през 2019 г.

Американският актьор Оби Ндефо, който участва в тийнейджърската драма "Кръгът на Доусън" между 1998 и 2002 г., почина след като „сърцето му отказа по време на дългогодишната му борба с хранителното разстройство орторексия“, пише сестра му Нкем Ндефо в Instagram.

„Като негово семейство съобщаваме тази новина, за да привлечем вниманието към сериозността на орторексията и с надеждата, че страдащите от това опустошително заболяване ще получат състрадателната грижа, която заслужават“, добави тя.

Орторексията е хранително разстройство, което се характеризира с мания за консумиране на висококачествени хранителни продукти, което често води до изключително ограничена диета.

