Тъжна вест! Почина победител в Евровизия СНИМКА

Певецът на "Brotherhood Of Man" Мартин Лий почина на 77-годишна възраст.

Мартин е най-известен като член на четиричленната група, която спечели конкурса за песен на Евровизия от името на Обединеното кралство през 1976 г. с песента им Save Your Kisses For Me, предаде huffingtonpost.

Публикация на страницата на групата във фейсбук във вторник сутринта разкри:

„С голяма тъга съобщаваме за смъртта на нашия велик приятел и колега от "Братството" Мартин Лий, който се измъкна мирно вечерта на 29 септември 2024 г. в неделя от сърдечна недостатъчност след кратко боледуване."

Прекрасен певец

В трибютния пост на групата се посочва, че Мартин ще бъде запомнен като „не, просто прекрасен певец“, изпълняващ водещи вокали в техния хит, спечелил Евровизия, но също и автор на песни, написал три номер едно сингъла за Brotherhood Of Man.

„През последните 50 години четиримата обиколихме света заедно и имаме толкова много щастливи спомени, но сега сме в пълен шок и не можем да си представим свят без Мартин Лий“, добавиха те.

Мартин (с мустаците) е оставил трайна следа като певец.