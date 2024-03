Тъжна вест! Почина известен актьор, носител на "Оскар"

Луис Госет младши - първият чернокож носител на "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля, почина на 87-годишна възраст

Това съобщават "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

Нийл Л. Госет, първи братовчед на актьора, е съобщил за Асошиейтед прес, че той е починал в Санта Моника, Калифорния. В изявление на семейството се казва, че смъртта му е настъпила в петък сутринта, като причината за нея не се посочва.

LOS ANGELES (AP) — Louis Gossett Jr., the first Black man to win the best supporting actor Oscar, dies at 87. pic.twitter.com/ODFC33wCER