Тъжна вест! Почина един от създателите на "Бийтълс"

Емблематичен музикант, който помогна на легендарната група Бийтълс, почина на 86 години.

Франк Айфийлд, който превзе Обединеното кралство като буря през 60-те години на миналия век, си е отишъл в съня си в събота, съобщи пред Sun негов приятел. Роденият в Обединеното кралство изпълнител, който е израснал в Австралия, се завръща в Англия през 1959 г. и бързо става известен.

Той имаше четири хита номер едно в класацията за сингли в Обединеното кралство - I Remember You, Lovesick Blues, The Wayward Wind и Confessin’ That I Love You.

Айфийлд получава първата си китара на 13-годишна възраст, научава се сам да свири и започва да пише песни. През първите години от кариерата си той допринася сериозно за създаването и популяризирането на Бийтълс.

През 1965 г. e удостоен с честта да пее пред покойната кралица Елизабет II в Royal Variety Show. През 1986 г. Айфийлд е диагностициран с пневмония и е изпратен по спешност на операция за отстраняване на част от белия дроб.

We’re stunned to hear that wonderful Frank Ifield has died, aged 86. He was an absolutely fascinating part of the early 60s UK #1 journey we’ve been on - I Remember You was the biggest seller of ‘62 and four #1s in a row was an incredible achievement. pic.twitter.com/ZO2SV6M2cY