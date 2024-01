Тъжна вест! Отиде си солистка на популярна група

Певицата Мери Вайс, солистка на популярната през 60-те години на миналия век поп група "Шангри Ла", почина на 75 години, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

Американската момичешка група се прочу с поредица от хитове за любовта и драмите на тийнейджърите като Remember (Walking In The Sand) и Leader Of The Pack и по-късно бе въведена в Залата на славата на рокендрола.

Мириам Лина от звукозаписната компания Нортън рекърдс потвърди пред Пи Ей мидия вестта за кончината на Вайс.

В група "Шангри Ла", създадена в Куинс, Ню Йорк, пееха две двойки сестри - Мери и Елизабет Вайс и близначките Маргерит и Мери Ан Гансър. Вайс излезе от музикалната индустрия за няколко десетилетия, преди да се завърне през 2007 г. за първия си солов проект Dangerous Game.