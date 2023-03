Ар ен би певецът Боби Колдуел почина на 71 години в дома си в Грейт Медоус, Ню Джърси, след дълго боледуване, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Колдуел става известен с хита "What You Won't Do for Love" през 1978 г.

Поколения от фенове и певци харесват гласа и стила му. Кавъри на "What You Won't Do for Love" правят "Бойз ту мен" и Майкъл Болтън. Други като Комън, Лил Нас Екс, Чанс дъ Рапър използват части от негови песни за свои хитове.

През 90-те години той записва американски класики, направени популярни от Франк Синатра и Нат Кинг Коул, на които се възхищава.