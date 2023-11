Тъжна вест! Отиде си известен актьор, любим на поколения

Питър Уайт e най-известен с участието си в сериала "Всички мои деца" и в множество адаптации на "Момчетата в групата"

Той почина на 86-годишна възраст.

Уайт си е отишъл от меланом в дома си в Лос Анджелис в сряда, потвърди актрисата от "Всички мои деца" Катлийн Нуун пред The ​​Hollywood Reporter.

Роденият в Ню Йорк актьор, който отпразнува 86-ия си рожден ден миналия месец, изигра героя Линк Тайлър във "Всички мои деца" на ABC в 12 епизода от сериала от 1976-2005 г.

Уайт се е снимал в множество филми в кариерата си, включително "Първа дъщеря" от 2004 г., "Армагедон" от 1998 г., и Dave от 1993 г. Последната му роля е във филма от 2016 г. "Хенри Смешника".

