Тъжна вест: Най-възрастният човек в САЩ почина на 115 години

Елизабет Франсис, най-възрастният жител на САЩ, почина на 115-годишна възраст, съобщи сайтът Good Mornig America.

Шейсет и девет годишната внучка на Франсис, която е полагала грижи за баба си - Етел Харисън, каза пред Ей Би Си Нюз, че възрастната жена е починала спокойно в дома си във вторник, заобиколена от близките си.

Семейството описва Елизабет Франсис като "обичаща хората и Бог". "Нейното мото беше "Отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с теб", допълва Етел Харисън за баба си.

Rest in peace



Elizabeth Francis, the oldest living person in the United States, has died at the age of 115. She was born in Louisiana on July 25, 1909. pic.twitter.com/YeowFm7Vx4