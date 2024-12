Светът се сбогува с легендарен музикален продуцент

Легендарният музикален продуцент Ричард Пери напусна този свят на 82 години, съобщи АП.

Той е починал в болница в Лос Анджелис след инфаркт, каза неговата приятелка Дафна Кастнер.

Пери бе звукозаписен продуцент на хитове с усет както към традициите, така и към съвременните звуци, чиито многобройни успехи включват You're So Vain на Карли Саймън, поредицата The Great American Songbook на Род Стюарт и самостоятелен албум на Ринго Стар, включващ обаче и четиримата от „Бийтълс“.

Пери бе барабанист, обоист и певец, който бе на „ти“ с голямо разнообразие от музикални стилове. Продуцирани от него хитове са били No. 1 хитове в поп, аренби, денс и кънтри класации. Неговият почерк е забележим в Without You на Хари Нилсън и I’m So Excited на „Пойнтър систърс“, в новаторския хит на Тайни Тим Tiptoe Through the Tulips. и незабравимия дует на Уили Нелсън и Хулио Иглесиас To All the Girls I've Loved Before.

Пери третирал артистите като равни, а не като оръдия на собствения си вкус. Певците се обръщаха към него, независимо дали се опитват да обновят звука си (Барбра Стрейзънд), да върнат часовника назад (Род Стюарт), да съживят кариерата си (Фатс Домино) или да изпълнят ранно свое обещание (Лео Сайер).

„Ричард притежаваше таланта да намери най-подходящата песен за даден изпълнител“, написа Барбра Стрейзънд за него в мемоарите си от 2023 година.