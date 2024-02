Светът настръхна: Русия може да унищожи САЩ за 1 час ВИДЕО

Пропагандистът на Кремъл Маргарита Симонян заяви в интервю

„Ние сме единствената страна в света, която може да унищожи Съединените щати за 1 час", каза видният пропагандист на Кремъл Маргарита Симонян в руско предаване по RT. Тя е и редактор на телевизията.

Не е ясно кога е излъчено предаването. Потърсен е коментар от руското външно министерство.

Руската държавна телевизия многократно намеква за ядрен сблъсък между Москва и Вашингтон, един от ключовите съюзници на Украйна по време на инвазията на Русия.

През почти двугодишната война, отношенията между САЩ и Русия бяха обтегнати, а споразумението между Москва и Киев за прекратяване на боевете изглежда почти невъзможно.

САЩ и европейските съюзници, които предоставиха оръжия и финансова помощ на Украйна, бяха загрижени за възможността войната да прерасне в по-широк конфликт в Източна Европа. Тревога буди и гнева на Москва при всяка помощ, изпратена за Украйна.

"We are the only country in the world that can destroy the United States in one hour. Well, theoretically it can and they will not be able to cope with this," Kremlin propagandist and editor-in-chief of the Russian state-controlled broadcaster RT, Margarita Simonyan, said. pic.twitter.com/elnMv3V56O