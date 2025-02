Дронът е ударил корпуса около разрушения енергоблок на централата, като е предизвикал пожар, който е бил потушен



Руска атака с дрон тази нощ нанесе по първоначални данни сериозни щети на защитния корпус срещу радиация в атомната електроцентрала в Чернобил.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, цитиран от dariknews.bg.

По думите му дронът е ударил корпуса около разрушения енергоблок на централата, като е предизвикал пожар, който междувременно е бил потушен.

Според направените тази сутрин измервания равнището на радиация не се е повишило, добави Зеленски.

Last night, a Russian high-explosive combat drone hit the shelter over the nuclear reactor at Chornobyl Nuclear power plant - President Zelenskyy.



Radiation monitoring comes back as normal so far - Ukrainian Emergency services.



