Светът изтръпна: 7-годишно украинче пее в бункер

Талантливата седемгодишна Амелия прикова вниманието на целия свят, когато беше заснета да пее песен от анимационния филм на Disney Frozen на фона на руската инвазия в Украйна.

Амелия, 15-годишният й брат Миша и баба им пристигнаха в Полша след шест дни прекарани в бункер. Родителите им обаче останаха да се готвят заедно със силите, защитаващи столицата, съобщава The US Sun.

Майката на Амелия сподели: „Винаги съм знаела, че Амелия е много талантлива, а сега целият свят знае това. Но трагедията е, че тя е звезда само заради толкова много смърт и разрушения. Видеото на Амелия показа какви условия трябва да изтърпят децата заради Владимир Путин". Тя добави, че се надяват да получат помощ от други страни и украинските деца да спрат да умират.

Идина Менцел се появи и изпя песента Let it go, след като записът на малката Амелия се разпространи в социалните мрежи. Менцел, която даде гласа си на Елси в анимационен филм на Дисни, написа в Туитър как се е почувствала, след като е чула малкото момиченце да пее.

„Ние ви наблюдаваме. Наистина те виждаме“, написа тя до емотиконите със сини и жълти сърца.