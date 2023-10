Британският премиер Риши Сунак кацна тази сутрин в Тел Авив, предаде Гардиън.

Пред репортери на летището той заяви, че атаките на "Хамас" от 7 октомври са "неописуем, ужасяващ акт на тероризъм" и потвърди подкрепата на Великобритания за Израел.

В социалните мрежи той написа: "Скърбя и заставам с вас срещу злото, което е тероризмът. Днес и винаги."

I am in Israel, a nation in grief.



I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.



Today, and always.



סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT