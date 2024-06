Досегашният рекорд за щата Тексас е леден къс с дължина 16,25 см. Той е паднал в Хондо през 2021 г

Торнадо, преминало над Тексас, донесе със себе си градушка. Според очевидци ледените късове, които падали от небето, били с размерите на ананас, пише Nova.bg.

Вал Кастор, който е част от новинарския екип на NEWS 9 в Оклахома сити, обясни, че ледените късове във Виго парк били дълги около 18 сантиметра и целите в „остри висулки, приличащи на бодли”, пише "Дейли мейл".

HOW CRAZY IS THIS?! Monster hail at 7.25" in diameter and the size of a pineapple fell from a storm at over 100 mph this past weekend in the Texas Panhandle. If verified, it would be a new state record! Credit: Val Castor, IG @stormtracker_val

-Matt Devitt WINK Weather pic.twitter.com/1j2beaLK9m