Стрелецът е избягал, но бързо е бил задържан от полицията

Петима души бяха убити днес в дом за възрастни хора в Източна Хърватия, предаде хърватската национална телевизия.

BREAKING: Five killed in shooting at nursing home in eastern Croatia: state media https://t.co/C1kq92EJsM pic.twitter.com/Uy5LbyqDnW