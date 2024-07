Стрелецът е 51-годишният бивш полицай от Военна полиция Крешимир Пахоки от Дони Дарувар

Шестима са вече убитите в дом за възрастни хора в град Дарувар, Източна Хърватия, предаде хърватската национална телевизия. Петима души са застреляни на място, шестата жертва е починала в болницата от нараняванията си. Броят на ранените все още се уточнява.

Причината е, че въоръжен мъж е влязъл в дома и е открил огън. Той успял да избяга, но бързо е задържан от полицията. Хърватските медии информират, че стрелецът е убил майка си, която е била настанена в дома, други обитатели, както и служители на дома.

Стрелецът е 51-годишният бивш полицай от Военна полиция Крешимир Пахоки от Дони Дарувар. През 1996 година тогавашният президент на Хърватия Франьо Туджман го награждава с отличие, което се присъжда на хърватски граждани за образцова служба. Убиецът е ветеран от войната за независимост на Хърватия (1991-1995 година), отбелязва телевизия Ен1.

Преди кървавото престъпление задържаният за убийствата почерпил цяло кафене и казал: ”Трябва да свърша нещо”, пишат хърватските медии.

Хърватският президент Зоран Миланович, заяви, че е шокиран от случилото се, изрази съболезнования на роднините на убитите и пожела бързо възстановяване на ранените. "Жестокото, невиждано престъпление в Дарувар ме потресе. Това е плашещо предупреждение и последен призив към всички компетентни институции да направят повече за предотвратяване на насилието в обществото, включително още по-строг контрол върху притежанието на оръжие," написа в профила си във Facebook Миланович.

Хърватският премиер Андрей Пленкович също изрази съболезнованията си и призова компетентните органи да установят “всички обстоятелства на ужасно престъпление”. "Ужасени сме от убийството на петима души в дома за възрастни в Дарувар. Изказваме съболезнования на семействата на жертвите и се надяваме ранените да се възстановят," написа Пленкович в социалната мрежа Х.

