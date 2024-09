Страшен пич - Джони Деп посети болница като Джак Спароу

Джони Деп изненада деца в испанска болница, облечен в костюма си от "Карибски пирати", съобщи ДПА, цитирана от БТА. Холивудската звезда се превъплъти в образа на капитан Джак Спароу. И донесе невероятен кеф на малчуганите в Сан Себастиан по време на участието си във филмовия фестивал в града.

Премиерата на режисьорския филм на Деп, озаглавен Modi - Three Days On The Wing Of Madness ("Моди - три дни на крилете на лудостта"), се състоя на форума във вторник.

Според публикации в социалните медии от болницата Деп се появил, за да общува с малките пациенти, докато те лежали в болницата, и позирал за снимки с тях.

Това не е първият път, в който 61-годишният Деп посещава деца в болница, облечен в костюм от роля, припомня ДПА.

Веднъж Деп описа деветдневния престой на дъщеря си Лили-Роуз в лондонската болница "Грейт Ормонд Стрийт", където тя се лекуваше от бъбречна недостатъчност, причинена от отравяне с E.coli през 2007 г., като "най-мрачния период" в живота си.

През 2015 г., говорейки пред Би Би Си за посещението си в болницата, за да развесели пациентите, облечен като героя си от "Карибски пирати", той каза: "Всъщност, това бе подарък за мен - децата ми поднесоха подаръка".

"Когато дъщеря ми се разболя и постъпи в "Грейт Ормонд Стрийт", това беше най-мрачният период в живота ми. Винаги съм посещавала тази болница, но след това преживяване посещенията ми ставаха все по-важни", каза Джони Деп.