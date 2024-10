Заради този инцидент летището беше временно затворено

Двигателят на самолет Boeing 737 се е запалил на летище Бриндизи в Италия. Близо 200 пътници са евакуирани чрез аварийни пързалки.

Ryanair Boeing 737-8AS aircraft (9H-QCB) engine caught fire at Brindisi Airport, Italy, nearly 200 passengers evacuated through emergency evacuation slides .



Flight FR8826 was preparing for take-off at Brindisi Airport in Italy when flames appeared from the Right engine.



The… pic.twitter.com/UBziP9pKf0