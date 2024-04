Страх и паника! Мощно земетресение разлюля Япония

Земетресение с магнитуд 6 разтърси североизточната част на Япония, предадоха световните агенции. Няма издадена тревога за цунами.

Трусът е станал край бреговете на префектура Фукушима, в Североизточна Япония. Няма данни за жертви и материални щети.

Another earthquake hits! This time in Japan. pic.twitter.com/mfin2gyEoe