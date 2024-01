Този град е главният герой във всички ваши любими телевизионни предавания и филми, вдъхновението за безброй песни и изкуство – и една от най-известните дестинации в света

Може би не е чудно тогава, че медийната компания Time Out определи Ню Йорк като най-добрия град в класацията си за 2024 г.

Time Out анкетира около 20 000 жители на градове по целия свят, заедно със своята мрежа от глобални писатели и редактори, за да състави най-новата си класация от най-добрите градове в света.

Бяха взети предвид различни фактори, включително храната, архитектурата и културните събития.

„Целта е да предоставим вдъхновение за пътуване, но също и да запечатаме една глобална снимка на живота във всеки от тези градове“, казват от Time Out.

Безбройните музеи в Ню Йорк и процъфтяващата му театрална сцена бяха посочени от Time Out като причини, поради които американският град успя да спечели първото място. Глобалната репутация на Ню Йорк също изигра роля – градът беше класиран като мястото, където други жители на големи градове най-много биха искали да се преместят.

Град на контрастите

На второ място в списъка на Time Out е Кейптаун, Южна Африка. Градът е класиран, според Time Out, от „всеки един респондент в проучването“ като „красив“, без съмнение благодарение на зашеметяващата си комбинация от море, градски пейзаж и невероятни планински околности.

Time Out обърна специално внимание на културните предложения на Кейптаун – от неговите късни нощни музейни вечери през летните морски месеци до неговите театрални и комедийни предложения в Theatre on the Bay, както и новооткрития Time Out Market Cape Town.

In Time Out's latest survey rating the world’s best cities, the DA-run City of Cape Town bagged 2nd place!



Cape Town, with its stunning combination of natural beauty, diverse cultural and dining offerings, is a firm favourite among both local and international travellers. pic.twitter.com/XTS3AIgqkt