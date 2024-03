Българският товарен кораб, плаващ под малтийски флаг беше отвлечен през декември



Всички сомалийски пирати на похитения кораб "Руен" са се предали, а 17-членният екипаж е евакуиран, съобщи говорител на НАТО, цитиран от Ройтерс, предава БНР.

Indian Navy's INS Kolkata intercepts pirate ship MV Ruen, compelling all 35 pirates to surrender & ensuring the safe evacuation of 17 crew members in a 40-hour operation, 2800-3000 km away from Indian shores.



INS Kolkata successfully cornered and coerced all 35 Pirates to… pic.twitter.com/KLRzYJKaRa