Снежна буря уби жена в Южна Африка СНИМКИ/ВИДЕО

Една жена е починала в болница, след като е прекарала нощта в капан в микробус на път, блокиран от необичайно силни снеговалежи в източната част на Република Южна Африка от петък, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Транспортният трафик е останал блокиран на разстояние от около 30 км, особено по път N3, една от главните артерии на страната, която свързва Йоханесбург с град Дърбан на източното крайбрежие, съобщиха тази сутрин от компанията, стопанисваща пътя.

It is snowing in South Africa. There is snowfall in Eastern Cape, KwaZulu Natal, Free State and Gauteng. pic.twitter.com/Oi257NXYtA