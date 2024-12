Смъртоносен взрив в Кабул: Афганистански министър загина

Афганистанският министър по въпросите на бежанците е убит при експлозия в офиса на министерството в столицата Кабул, съобщи правителствен източник за АФП, пише Nova.bg.

Khalil Haqqani, Afghanistan’s Minister of Refugees, killed in Kabul bomb blasthttps://t.co/XIX6Vw5jVO



Afghan Minister of Refugees and Repatriation, Khalil Haqqani, was killed in a suicide bombing that targeted the ministry in Kabul on Wednesday, a reliable source confirmed.… pic.twitter.com/a6YnhM2aVu